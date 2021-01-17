Стало известно, сколько россиян планируют принять участие в крещенских купаниях

Стало известно, сколько россиян планируют принять участие в крещенских купаниях
Крещенские купания. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В крещенских купаниях в этом году планируют участвовать 13% россиян. При этом 2% из них будут делать это впервые.

Согласно опросу, проведенного сервисом SuperJob, 74% россиян не планируют купаться в проруби на Крещение. Отмечается, что 60% из них никогда это не пробовали и не будут участвовать в купаниях, сообщает RT.

Намерение участвовать в крещенских купаниях чаще выражают мужчины (17%), чем женщины (10%).

В исследовании также говорится, что это делают 17% среди россиян до 24 лет и 11% среди граждан в возрасте от 45 лет. В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек из всех российских регионов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские власти исключили отмену крещенских купаний. Пандемия не помешает петербуржцам искупаться в проруби в православный праздник. Об этом сообщил вице-губернатор города Евгений Елин. По его словам, купания в праздник Крещения Господня «точно будут».

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