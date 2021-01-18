Крещение Господне: история, традиции и приметы

Во вторник, 19 января, петербуржцы отправятся окунаться в купели и иордани, которые оборудуют в нашем городе на Крещение Господне. Что это за праздник такой — в материале Gazeta.SPb.

Крещение Господне — это христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории — крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Согласно трем синоптическим Евангелиям (трем первым книгам Нового завета), в это время на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя, а глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

В православии Крещение Господне входит в число двунадесятых праздников (12-ти важнейших после Пасхи).

Традиции на Крещенский сочельник

Крещению предшествует Крещенский сочельник 18 января. В этот день в храмах проходят службы. Литургия начинается великой вечерней. Затем следует великое освящение воды. Крещенскую воду весь год употребляют натощак, обычно вместе с кусочком просфоры. Сам вечер накануне Крещения еще называют «голодным», так как весь день до этого принято поститься. За столом собираются с первой звездой. Есть можно только постные блюда: жареную рыбу, блины, вареники с капустой и пр.

Традиции на Крещение

В Крещение принято окунаться в прорубь или купель. Церковь рекомендует делать это тем, кому позволяет здоровье. Особенно в период пандемии коронавируса. Однако стоит помнить, что купание потеряет всяческий смысл, если до этого не исповедоваться и не раскаяться у священника. То есть нырять нужно с чистыми и добрыми мыслями.

Как следует окунаться

Погружаться в холодную воду следует, трижды перекрестившись со словами «Во имя отца, сына и святого Духа».

Кстати православными традициями не запрещается проводить этот ритуал в домашней ванне или в бане.

Чудодейственные свойства в этот день приобретает даже снег. По этой причине у наших предков была традиция обтирать им, например, детей, чтобы их здоровье было крепче.

Что еще можно и нужно делать на Крещение

В Крещение следует освящать святой водой свой дом. Окропить нужно каждый угол. Можно делать предложение любимым — считается, что браки, которые складываются в это время, будут счастливыми и крепкими.

Чего нельзя делать в Крещение

В Крещение, так же как и в любой другой великий христианский праздник, запрещен любой физический труд, кроме легкой уборки. В этот день, как и накануне, нельзя пить спиртное и употреблять до первой звезды пищу. Следует избегать ссор, плохих поступков и даже мыслей, а также жалоб и сплетен. Вообще Крещение — это хороший повод помириться и простить обиды.

Приметы

Известные приметы на Крещение Господне носят в основном погодный характер. Так, если в сочельник луна полная, жди весеннего половодья. Ясно и морозно в ночь перед праздником — лето будет сухим и жарким. Бесснежное Крещение — к плохому урожаю. Ночью видны звезды — осенью будет много грибов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, где в Петербурге на Крещение можно будет окунуться в купель.