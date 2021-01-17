Третья российская вакцина от коронавируса может поступить в оборот в марте

Третья отечественная вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная специалистами Федерального научного центра имени Чумакова, может поступить в гражданский оборот уже в марте 2021 года.

Приблизительные сроки начала широкого использования нового препарата в воскресенье, 17 января, озвучил заместитель генерального директора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов в беседе с ТАСС. Напомним, что одним из вариантов названия новой вакцины является «Чувак» — составное от слов «Чумаков» и «вакцина». Вероятнее всего, однако, прививка будет называться «КовиВак».

Отметим, что на данный момент в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: разработанная в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи («Спутник V») и в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» («ЭпиВакКорона»).

Ранее gazeta.spb.ru писала, что американский разработчик вакцины от коронавируса Pfizer временно сократит поставки препарата в страны Европы.