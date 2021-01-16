Компания Pfizer сократит поставки своей вакцины в Европу

Изменения в объемах поставок вакцины сохранятся, как минимум, на месяц. Фото: pixabay

Изменения в объемах поставок вакцины сохранятся, как минимум, на месяц. Фото: pixabay

Американская фармацевтическая компания Pfizer, производящая вакцину от коронавирусной инфекции, планирует сократить поставки препарата в страны Европы для модернизации производства.

Сейчас заводы Pfizer способны производить 1,3 миллиарда доз вакцины в год, но планируется увеличить мощности предприятий до 2 млрд доз. В связи с этим, к пример, Норвегия на следующей неделе получит 36 тысяч доз вместо 43,8, как предполагалось ранее. Об этом в пятницу, 15 января, пишет агентство Reuters.

Пока нет определенных прогнозов по поводу длительности сокращения поставок. По предварительной информации, ситуация может улучшиться уже в феврале.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Норвегии после вакцинации препаратом Pfizer погибли 23 пожилых человека. Как выяснилось, инъекция спровоцировала обострение хронических заболеваний.