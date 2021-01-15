В Норвегии 23 человека умерли после вакцинации Pfizer

В Норвегии 23 человека умерли после вакцинации Pfizer
"Обычные побочные действия могли способствовать более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний", — уточнили в Институте национального здравоохранения Норвегии. Фото: pixabay

В Норвегии после прививки препаратом американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech умерли 23 пациента.

Об этом оповестило норвежское агентство лекарственных средств в четверг, 14 января. Отмечается, что все летальные случаи зарегистрированы среди людей старше 80 лет с хроническими заболеваниями — то есть, ослабленным иммунитетом. Представитель агентства Стейнар Мадсен заявил, что специалисты по-прежнему уверены в качестве вакцины и не боятся её применять — препарат «имеет очень небольшой фактор риска».

Однако во избежание повторение подобных инцидентов Институт национального здравоохранения изменил рекомендации для вакцинации пожилых людей с серьезными заболеваниями. Напомним, что прививки от коронавируса в Норвегии начали делать 27 декабря. Сейчас инъекции сделали 25 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аккаунт вакцины «Спутник V» в Twitter заблокировали из-за попытки взлома.

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