Twitter объяснил блокировку аккаунта вакцины «Спутник V»

Twitter объяснил блокировку аккаунта вакцины &#171;Спутник V&#187;
Соцсеть заблокировала аккаунт Трампа. Фото: Pixabay

В соцсети Twitter объяснили ограничение доступа к аккаунту, посвященному российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

В Twitter временно заблокировали официальный аккаунт «Спутник V». Спустя некоторое время, блокировку сняли. Позже администрация соцсети объяснила, с чем были связаны такие ограничения.

Как сообщается в Telegram-канале вакцины, страницу заблокировали из-за попытки несанкционированного доступа к ней из штата Вирджиния (США)

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что акции Twitter упали еще сильнее после блокировки аккаунта Трампа.

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