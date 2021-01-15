Twitter объяснил блокировку аккаунта вакцины «Спутник V»

В соцсети Twitter объяснили ограничение доступа к аккаунту, посвященному российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

В Twitter временно заблокировали официальный аккаунт «Спутник V». Спустя некоторое время, блокировку сняли. Позже администрация соцсети объяснила, с чем были связаны такие ограничения.

Как сообщается в Telegram-канале вакцины, страницу заблокировали из-за попытки несанкционированного доступа к ней из штата Вирджиния (США)

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что акции Twitter упали еще сильнее после блокировки аккаунта Трампа.