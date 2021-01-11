Акции Twitter упали еще сильнее после блокировки аккаунта Трампа

Они потеряли в цене более 8%.

Акции компании Twitter упали на 8,3%. Это случилось после блокировки аккаунта действующего президента США Дональда Трампа. Об этом стало известно сегодня, 11 января, пишет РИА Новости.

До этого говорилось, что акции потеряли в цене 4%. Их стоимость продолжает падать. Напоминаем, что 9 января социальная сеть заморозила учетную запись политика, так как его обвинили в подстрекательстве к насилию. Также аккаунты Трампа заблокировали или временно закрыли в других крупнейших социальных сетях.

Ожидается, что президент готовит выступление, в котором прокомментирует происходящее. Многие убеждены, что Twitter таким образом вводит цензуру и посягает на свободу слова.

Напомним, 6 января в Вашингтоне прошли массовые протесты, в ходе которых сторонники Дональда Трампа штурмом захватили здание Конгресса. В этот момент парламентарии проводили заседание по утверждению кандидата от демократов Джозефа Байдена победителем президентских выборов. В результате беспорядков погибли пять человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что палата представителей призовет Пенса отстранить Дональда Трампа от власти.