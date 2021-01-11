Палата представителей призовет Пенса отстранить Дональда Трампа от власти

Палата представителей призовет Пенса отстранить Дональда Трампа от власти
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Палата представителей Соединенных Штатов призовет вице-президента Майка Пенса отстранить действующего президента США Дональда Трампа от власти, заявила спикер палаты Нэнси Пелоси.

По ее словам, 11 января лидер большинства в палате представителей Стени Хойер затребует единогласного принятия резолюции депутата Джеми Раскина.

«Эта резолюция призывает вице-президента собрать и мобилизовать кабинет, чтобы задействовать 25 поправку и провозгласить, что президент не способен выполнять служебные обязанности», — заявила Пелоси (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, 6 января в Вашингтоне прошли массовые протесты, в ходе которых сторонники Дональда Трампа штурмом захватили здание Конгресса. В этот момент парламентарии проводили заседание по утверждению кандидата от демократов Джозефа Байдена победителем президентских выборов. В результате беспорядков погибли пять человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что массовые беспорядки в Вашингтоне, при которых было захвачено здание Сената, является внутренним делом США.

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