Захарова назвала массовые беспорядки в Вашингтоне внутренним делом США

Захарова назвала массовые беспорядки в Вашингтоне внутренним делом США
Захарова прокомментировала беспорядки в США. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что массовые беспорядки в Вашингтоне, при которых было захвачено здание Сената, является внутренним делом США.

По словам Захаровой, которые приводит ТАСС, электоральная система в Штатах «архаична» и не отвечает современным стандартам демократии. Тем самым, как отвечает представительница МИД, в государстве создаются возможности для многочисленных нарушений правопорядка. Захарова отметила, что американские СМИ превратились в инструмент политического противостояния. Она считает, что это стало основной причиной раскола общества.

«Желаем дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории», — добавила Захарова.

Напомним, 6 января в Вашингтоне прошли массовые протесты, в ходе которых сторонники действующего президента Дональда Трампа штурмом захватили здание Конгресса. В этот момент парламентарии проводили заседание по утверждению кандидата от демократов Джозефа Байдена победителем президентских выборов. В ходе беспорядков погибли четыре человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что протестующие в Вашингтоне разгромили здание Капитолия, есть погибшие.

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