Протестующие в Вашингтоне разгромили здание Капитолия, есть погибшие

Многотысячная толпа сторонников американского президента Дональда Трампа штурмом захватила здание Капитолия, где в тот момент подводились результаты выборов президента, на которых победил кандидат от демократов Джо Байден.
Как сообщает CNN, тысячи сторонников Трампа устроили протесты в центре Вашингтона днем 6 января. Через некоторое время толпу начала разгонять полиция, протестующие прорвались в здание Капитолия.
Против манифестантов применили слезоточивый гах и светошумовые гранаты. Одна женщина в ходе столкновений получила тяжелое ранение, после чего скончалась в больнице. Позже СМИ сообщили еще о трех погибших.
Конгрессмены были эвакуированы. Вице-президента Майка Пенса также доставили в безопасное место. Также были эвакуированы и бюллетени с итогами голосования выборщиков.
Вскоре мэр Вашингтона ввел комендантский час, и протестующие разошлись до его наступления.
Отмечается, что это первый случай атаки на Капитолий со времен англо-американской войны в 1814 году.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщина, получившая ранения в ходе протестов в США, скончалась.