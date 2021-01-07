Протестующие в Вашингтоне разгромили здание Капитолия, есть погибшие

Протестующие в Вашингтоне разгромили здание Капитолия, есть погибшие
Здание Сената в Вашингтоне было атаковано. Фото: pixabay

Многотысячная толпа сторонников американского президента Дональда Трампа штурмом захватила здание Капитолия, где в тот момент подводились результаты выборов президента, на которых победил кандидат от демократов Джо Байден.

Как сообщает CNN, тысячи сторонников Трампа устроили протесты в центре Вашингтона днем 6 января. Через некоторое время толпу начала разгонять полиция, протестующие прорвались в здание Капитолия.

Против манифестантов применили слезоточивый гах и светошумовые гранаты. Одна женщина в ходе столкновений получила тяжелое ранение, после чего скончалась в больнице. Позже СМИ сообщили еще о трех погибших.

Конгрессмены были эвакуированы. Вице-президента Майка Пенса также доставили в безопасное место. Также были эвакуированы и бюллетени с итогами голосования выборщиков.

Вскоре мэр Вашингтона ввел комендантский час, и протестующие разошлись до его наступления.

Отмечается, что это первый случай атаки на Капитолий со времен англо-американской войны в 1814 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщина, получившая ранения в ходе протестов в США, скончалась.

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