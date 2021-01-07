Женщина, получившая ранения в ходе протестов в США, скончалась

В Америке проходят протесты сторонников Трампа в Капитолии. Полиция применила огнестрельное оружие на поражение. Известно о пострадавших и одной скончавшейся женщине.

Как сообщает CNN, официальный представитель управления полиции Вашингтона Дастин Стернбек подтвердил смерть женщины. Ранее она получила огнестрельное ранение, которая оказалось критическим.

Также в ходе протестов пострадал 24-летний мужчина. Он упал со строительных лесов, которые были расположены на западной стороне Капитолия. На данный момент пострадавший находится в больнице. Его состояние оценивается как критическое.

Напомним, что протесты начались вечером, 6 января. Сторонники Трампа требуют пересмотреть результаты выборов президента США.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что Байден призвал митингующих у здания Конгресса остановиться.