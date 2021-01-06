Байден призвал митингующих у здания Конгресса остановиться

Политик также рассчитывает на сознательность Трампа.

Избранный президент США Джо Байден обратился к сторонникам действующего главы Америки Дональда Трампа. Он потребовал прекратить протест у здания Конгресса, о чем пишет РИА Новости.

Политик надеется, что Трамп выступит по национальному телевидению и сделает все возможное, чтобы успокоить граждан. Байден добавил, что шокирован происходящим и считает, что уже «достаточно».

Напоминаем, что Трамп уже комментировал митинг в своих социальных сетях. Он просил демонстрантов вести себя сдержанно и не проявлять агрессию в сторону полицейских.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США проходят митинги в поддержку Трампа: полиция использует слезоточивый газ. Протестующих пытаются разогнать, но пока что безрезультатно.