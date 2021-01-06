В США проходят митинги в поддержку Трампа: полиция использует слезоточивый газ

Протестующих пытаются разогнать, но пока что безрезультатно.

В США со вчерашнего дня начались митинги в поддержку президента Дональда Трампа. Сторонники политики требуют пересмотреть результаты выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что беспорядки начались во время заседания конгресса, в рамках которого Джо Байдена должны были назвать новый президентом США. Заседание в итоге было отменено. В происходящее у Белого дома вмешались сотрудники правоохранительных органов, которые применили слезоточивый газ для разгона.

Трамп призвал своих сторонников действовать мирно и не применять насилие по отношению к полицейским. Мэр Вашингтона в свою очередь ввел комендантский час с 18:00, чтобы стабилизировать ситуацию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Трамп призвал Пенса быть мужественнее и повлиять на итоги выборов. Он уверен, штаты хотят исправить свои голоса, которые были основаны на нарушениях и мошенничестве.