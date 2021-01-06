Трамп призвал Пенса быть мужественнее и повлиять на итоги выборов

Действующий президент США Дональд Трамп снова обратился к вице-президенту страны Майклу Пенсу с просьбой повлиять на итоги выборов и не допустить победы Джо Байдена.

По словам Трампа, штаты хотят исправить свои голоса, которые были основаны на нарушениях и мошенничестве.

«Все, что нужно сделать Пенсу, — это отправить их (голоса. — ред.) обратно в штаты, и мы выиграем. Сделай это, Майк, время для крайнего мужества!» — написал он в Twitter.

Выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Путин также направил телеграму с поздравлением. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения. За Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за Трампа – 232. Несмотря на это, действующий глава государства отказывается признавать результаты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.