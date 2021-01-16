В РПЦ рекомендуют отказаться от крещенских купаний

Совершать крещенское омовение в ночь на 19 января следует только в согласованных и специально оборудованных местах. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Совершать крещенское омовение в ночь на 19 января следует только в согласованных и специально оборудованных местах. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Церковь призывает соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион обратился к верующим с просьбой воздержаться от крещенских купаний. Он заявил, что во время пандемии коронавируса важно соблюдать дистанцию, а купания можно отложить до лучших времен. Об этом сообщает «Россия 24».

«Я лично для себя принял решение в этом году в прорубь не погружаться, и я думаю, что сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом»,

— сказал митрополит Иларион.

Он добавил, что крещенские купания вовсе не обязательный ритуал. Напоминаем, что День Крещения Господня празднуется 19 января.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в РПЦ призывают петербуржцев приходить на Крещение в церковь.