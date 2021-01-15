В РПЦ призывают петербуржцев приходить на Крещение в церковь

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время богослужения в Казанском соборе. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время богослужения в Казанском соборе. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Совсем скоро, 19 января православные христиане будут отмечать праздник Крещения. В РПЦ, однако, призывают жителей Северной столицы прийти в церковь, прежде чем направляться к купели.

Как отмечает иерей Богдан Полевой, окунаться в прорубь — в первую очередь, народная традиция, зародившаяся в теплых краях, где гораздо более мягкий климат и зимой вода не замерзает. Первые паломники тысячи лет назад приезжали к реке Иордан, чтобы окунуться в воды, в которых крестился Христос, цитирует священнослужителя «КП — Санкт-Петербург».

По словам иерея, самый правильный поступок православного человека на Крещение — прийти в храм, отстоять службу, исповедаться и причаститься. «Никакие грехи в проруби не смываются», — подчеркнул Богдан Полевой. Кроме того, в условиях пандемии коронавируса лучше не подвергать риску свое здоровье, если на то есть основания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что желающих сделать прививку от коронавируса призывают отказаться от купания в проруби на Крещение.