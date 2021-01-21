«Северный поток-2» могут закрыть из-за задержания Навального

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Строительство газопровода «Северный поток-2» могут приостановить из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Соответствующую резолюцию внесли в Европарламент.

Как сообщает Spiegel со ссылкой на проект документа, депутаты предложили Евросоюзу ввести санкции против физических и юридических лиц, которые причастны к задержанию политика. Также ограничения могут ввести против ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Это касается «олигархов» и «медиапропагандистов».

Голосование по данным мерам назначено на 21 января. Однако решение о санкциях должны принять все 27 стран-участниц Евросоюза.

Напомним, что Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января после возвращения из Германии, где политик лечился после отравления. На данный момент суд арестовал оппозиционера на 30 суток.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Навальный записал видеообращение из зала суда в отделе полиции.