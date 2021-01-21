Трещины в стенах и утечка газа вызвали беспокойство жителей на Двинской

Жители пятиэтажного дома на Двинской улице напугались не на шутку. В квартирах образовались трещины, а также произошла утечка газа. Местные считают, что это случилось из-за строительства новых ЖК в 50 метрах от дома.

Инцидент случился в доме №8 по Двинской улице. Очевидцы обратились в экстренные службы за помощью сообщив, что обнаружили неполадки с газом. Прибывшие на место спасатели действительно выявили данную проблему и перекрыли трубу. Но вот решить неполадки с трещинами в стенах оказалось не так просто. На данный момент стены продолжают расходится.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, на данный момент в доме прорвало специальные маяки, а на стенах продолжают появляться новые трещины.

Жители сами нашли виноватых. Они считают, что к проблемам привело строительство новых ЖК. Они находятся по обе стороны дома. К месту инцидента прибыли представители администрации Кировского района и жилинспекция.

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