На Коллонтай массовая авария из-за пьяного водителя: есть пострадавший

В аварии пострадали несколько человек. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии пострадали несколько человек. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место прибыли сотрудники спецслужб, которые разбираются в обстоятельствах инцидента.

В Невском районе этой ночью, с 20 на 21 января, произошла массовая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На перекрестке улицы Коллонтай и Искровского проспекта столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, виновником является пьяный водитель одной из легковушек. В результате ДТП есть один пострадавший.

В комментариях нашелся пользователь, который представился другом одного из участников аварии. Он отметил, что на «скорой» также увезли женщину.

«Только что проезжала мимо, пробка, прямо на перекрестке»,

— пишет очевидица.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Колпино каршеринг врезался в автобус.