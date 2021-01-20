В Колпино каршеринг врезался в автобус

В Колпино каршеринг врезался в автобус
Каршеринг выглядит помято после столкновения. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Есть ли пострадавшие – не уточняется. Обстоятельства инцидента выясняются.

В Колпино сегодня вечером, 20 января, произошла авария с участием автобуса. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Финляндской улице – там каршеринг врезался в автобус. Каковы обстоятельства происшествия, выяснить пока что не удалось. Видно лишь, что легковой автомобиль сильно повредил капот, а вот общественный транспорт оказался более крепким.

По предварительным данным, никто не пострадал. Участники аварии движению не мешают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Долгоозерной ДТП с участием такси: на место прибыла «скорая». Один из участников аварии оказался на газоне.

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