На Долгоозерной ДТП с участием такси: на место прибыла «скорая»

Один из участников аварии оказался на газоне.
В Приморском районе сегодня вечером, 20 января, произошла авария с участием машины такси. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Все случилось на пересечении улиц Долгоозерная и Парашютная. Там столкнулись автомобиль такси и легковушка. Как так произошло – не уточняется. Известно лишь, что после этого один из автомобилей оказался на газоне. На место уже прибыла карета «скорой» помощи. Непонятно, есть ли пострадавшие и каковы последствия ДТП.
«Каковы шансы, что второй участник — каршеринг?»,
— шутит один из пользователей.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под мостом Александра Невского тушат автомобиль.