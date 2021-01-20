На Долгоозерной ДТП с участием такси: на место прибыла «скорая»

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Один из участников аварии оказался на газоне.

В Приморском районе сегодня вечером, 20 января, произошла авария с участием машины такси. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении улиц Долгоозерная и Парашютная. Там столкнулись автомобиль такси и легковушка. Как так произошло – не уточняется. Известно лишь, что после этого один из автомобилей оказался на газоне. На место уже прибыла карета «скорой» помощи. Непонятно, есть ли пострадавшие и каковы последствия ДТП.

«Каковы шансы, что второй участник — каршеринг?»,

— шутит один из пользователей.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под мостом Александра Невского тушат автомобиль.