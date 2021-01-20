Под мостом Александра Невского тушат автомобиль

На место уже прибыли спасатели. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место уже прибыли спасатели. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Есть ли пострадавшие и каково состояние водителя – не уточняется.

Под мостом Александра Невского сегодня, 20 января, произошел пожар. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Малоохтинском проспекте – там по непонятной причине загорелся автомобиль. Всю проезжую часть из-за этого заволокло дымом. На кадрах, которыми поделились свидетели, видно, что машина почти полностью поглощена огнем. На место уже прибыли спасатели, которые приступили к ликвидации возгорания.

Обстоятельства происшествия выясняются. Пока непонятно, что стало причиной и каковы последствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ДТП на трассе в Ленобласти спровоцировало 4,5-километровую пробку. ДТП произошло на 463-м километре трассы Вологда – Тихвин. В результате происшествия никто не пострадал.