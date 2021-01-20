ДТП на трассе в Ленобласти спровоцировало 4,5-километровую пробку

ДТП на трассе в Ленобласти спровоцировало 4,5-километровую пробку
ДТП произошло на 463-м километре трассы Вологда – Тихвин. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад

В среду, 20 января, на федеральной дороге А-114 в Ленобласти произошло массовое ДТП. Там столкнулись сразу четыре машины. Подробности рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

ДТП произошло на 463-м километре трассы Вологда – Тихвин. В результате происшествия никто не пострадал. Из-за аварии образовался затор протяженностью около 4,5 км в оба направления. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кудрово Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием машины такси службы Uber и каршерингового автомобиля. Передние части транспортных средств превратились в груду металла.

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ДТП на трассе в Ленобласти спровоцировало 4,5-километровую пробку
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