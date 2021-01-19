Таксист устроил лобовое ДТП с каршерингом в Кудрово

В Кудрово Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием машины такси службы Uber и каршерингового автомобиля. Передние части транспортных средств превратились в груду металла.

Авария случилась в ночь на среду, 20 января, на Центральной улице. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель такси не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим авто.

«У пассажирки такси разбит нос, у водителя — кровь из головы», — написал автор записи.

Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перевернувшийся каршеринг перегородил проезд трамваям на Кондратьевском проспекте.