Перевернувшийся каршеринг перегородил проезд трамваям на Кондратьевском

На Кондратьевском проспекте перевернулся легковой автомобиль каршеринговой службы. На место приезжали спасатели.
Дорожный инцидент произошел во вторник, 19 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, арендованная машина перевернулась на трамвайных путях, перегородив проезд общественному транспорту.
«Трамваи встали», — написал автор записи.
Обстоятельства аварии и информация о состоянии водителя выясняются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что две легковушки вылетели на тротуар после ДТП на Ленинском проспекте.