Перевернувшийся каршеринг перегородил проезд трамваям на Кондратьевском

Перевернувшийся каршеринг перегородил проезд трамваям на Кондратьевском
Машина перевернулась. Фото: скриншот "ВКонтакте"

На Кондратьевском проспекте перевернулся легковой автомобиль каршеринговой службы. На место приезжали спасатели.

Дорожный инцидент произошел во вторник, 19 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, арендованная машина перевернулась на трамвайных путях, перегородив проезд общественному транспорту.

«Трамваи встали», — написал автор записи.

Обстоятельства аварии и информация о состоянии водителя выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что две легковушки вылетели на тротуар после ДТП на Ленинском проспекте.

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