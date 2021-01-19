Две легковушки вылетели на тротуар после ДТП на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте в Петербурге произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями. В результате удара обе машины вылетели на тротуар.

Авария случилась во вторник, 19 января, на участке перед Соломахинским проездом. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что машины протаранили дорожное ограждение и вылетели на пешеходную зону. На транспортных средствах заметны повреждения. Очевидцы предположили, что причиной столкновения стала скользкая дорога.

Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что груженый самосвал подрезал трамвай на перекрестке Пискаревского и Полюстровского.