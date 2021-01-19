Груженый самосвал подрезал трамвай на перекрестке Пискаревского и Полюстровского

Груженый самосвал подрезал трамвай на перекрестке Пискаревского и Полюстровского
Место ДТП. Фото: скриншот "ВКонтакте"

На перекрестке Пискаревского и Полюстровского проспектов в Петербурге произошло ДТП с трамваем и самосвалом. Обошлось без пострадавших.

Авария случилась вечером вторника, 19 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Трамвай и самосвал неприятно «притерлись». Большие машины заблокировали проезд по трамвайным путям, а также собрали крупную пробку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Загребском бульваре автомобиль протаранил забор и вылетел на тротуар.

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