Груженый самосвал подрезал трамвай на перекрестке Пискаревского и Полюстровского

На перекрестке Пискаревского и Полюстровского проспектов в Петербурге произошло ДТП с трамваем и самосвалом. Обошлось без пострадавших.

Авария случилась вечером вторника, 19 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Трамвай и самосвал неприятно «притерлись». Большие машины заблокировали проезд по трамвайным путям, а также собрали крупную пробку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Загребском бульваре автомобиль протаранил забор и вылетел на тротуар.