Жителей Петербурга ожидают метели и до -8 градусов в четверг

В Северной столице ожидается облачная в начале дня с прояснениями погода. Временами будет идти снег, а также возможны сильные метели.

Об этом стало известно в четверг, 21 января. Согласно данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, погода в Петербурге будет определяться теплым атмосферным фронтом, который получил свое название «Кристоф» от британских метеорологов из-за выхода в Северное море.

Таким образом, в городе ожидается от -6 до -8 градусов. Что касается Ленинградской области, то там будет немного холоднее, – до -11 градусов днем. Также ожидается юго-восточный ветер 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 753 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о том, что петербуржцев предупредили о надвигающейся метели.