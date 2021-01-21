Жителей Петербурга ожидают метели и до -8 градусов в четверг 

Жителей Петербурга ожидают метели и до -8 градусов в четверг 
Снег в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северной столице ожидается облачная в начале дня с прояснениями погода. Временами будет идти снег, а также возможны сильные метели.

Об этом стало известно в четверг, 21 января. Согласно данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, погода в Петербурге будет определяться теплым атмосферным фронтом, который получил свое название «Кристоф» от британских метеорологов из-за выхода в Северное море.

Таким образом, в городе ожидается от -6 до -8 градусов. Что касается Ленинградской области, то там будет немного холоднее, – до -11 градусов днем. Также ожидается юго-восточный ветер 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 753 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о том, что петербуржцев предупредили о надвигающейся метели.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
метели михаил леус новости СПб погода


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Миллер и Дзюба попали в список самых влиятельных людей российского футбола
ФСБ проверит «Госпиталь для ветеранов войн» за завышенные надбавки «мертвым ...
Семь машин столкнулись на Гидротехников и парализовали движение троллейбусов
Утренние пробки в Петербурге 21 января оценили в четыре балла
Жителей Петербурга ожидают метели и до -8 градусов в четверг
В Оренбургской области четыре человека скончались в ДТП
В России число прибывших иностранцев снизилось на 70%
Трещины в стенах и утечка газа вызвали беспокойство жителей на Двинской