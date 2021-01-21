Петербуржцев предупредили о надвигающейся метели

В городе пойдет снег и будет гололедица. Фото: pixabay.com

В городе пойдет снег и будет гололедица. Фото: pixabay.com

Также автомобилистов предупреждают о гололедице – им стоит соблюдать скоростной режим.

В Санкт-Петербурге в этот четверг, 21 января, ожидается похолодание. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Синоптики заявляют, что на город надвигается метель.

Известно, что дороги вновь будут скользкими, так что автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательными и осторожными, чтобы избежать увеличения количества аварий.

Столбик термометра опустится до минус 12 градусов. Некоторые районы города накроет сильнейший снегопад, так что стоит одеться по погоде. Ветер будет умеренным, а атмосферное давление слабо понизится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что крыши домов Петербурга будут чаще убирать от снега. Также сообщается, что по итогам прошлой недели лидерами по уборке стали Приморский, Колпинский и Пушкинский районы.