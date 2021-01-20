Крыши домов Петербурга будут чаще убирать от снега

Петербургские власти поручили администрациям районов города активизировать уборку кровель домов от снега. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В связи с грядущим потеплением вице-губернатор Николай Бондаренко поручил районным администрациям усилить уборку крыш от снега. Вместе с этим он попросил уделять больше внимания уборке самих тротуаров во время работ по очистке наледи с кровель.

По его словам, на днях в городе ожидается потепление и снегопад. Усиление уборки кровель и тротуаров вводится скорее в качестве профилактической меры. Дорожные службы должны синхронизировать работу с управляющими компаниями.

Также сообщается, что по итогам прошлой недели лидерами по уборке стали Приморский, Колпинский и Пушкинский районы.

В среду, 20 января, на улицы Петербурга после ночного снегопада вышли более тысячи дворников и свыше 930 уборочных машин. Продолжается работа по вывозу снега из города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что утром на уборку улиц Петербурга вышли подметальные машины.