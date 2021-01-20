Утром на уборку улиц Петербурга вышли подметальные машины

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противоголедных материалов в усиленном режиме начала уборку городских дорог и улиц.

Утром 20 января дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами. Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, реагентами посыпают Васильевский остров и Петроградскую сторону, Новую деревню, Яблоневку, Пушкин, Колпино, Купчино, Большую Рогатку и ряд других территорий. В центре Петербурга реагентами обрабатывают набережную Мойки, Невский проспект, Думскую улицу, набережную канала Грибоедова, Шпалерную улицу и территорию у Летнего сада.

Спецтехника замечена о всех районах города, в том числе в Петродворцовом и Кронштадтском.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.