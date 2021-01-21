В Петербурге за сутки скончались 79 пациентов с коронавирусом

В Петербурге за сутки скончались 79 пациентов с коронавирусом
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Врачи Северной столицы фиксируют смерти от коронавирусной инфекции. За минувшие 24 часа от болезни скончались 79 пациентов с подтвержденным диагнозом «пневмония».

Об этом стало известно в четверг, 21 января. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Петербурге за весь период пандемии скончались 9 тыс. 122 человека. При этом, заразились болезнью 310 тыс. 504 петербуржца.

Выздороветь за прошедшие сутки смогли 3 тыс. 112 пациентов. Таким образом, в городе уже 197 тыс. 611 человек, которые смогли победить коронавирус.

Отметим, что в России болезнь подхватили уже более 3,6 млн человек. Из них более 3 млн – смогли справиться с болезнью. Лидером по суточному приросту остается Москва, – 3 тыс. 458 случаев за сутки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге вакцинацию от Covid-19 будут проводить выездные бригады.

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