В Петербурге вакцинацию от Covid-19 будут проводить выездные бригады

В Петербурге растет число желающих привиться от коронавируса. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Петербурге растет число желающих привиться от коронавируса. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Северной столице набирает обороты прививочная компания от коронавирусной инфекции. На данный момент в городе развернуто 70 пунктов вакцинации. Планируется открыть еще 50 мест для принятия препарата «Спутник V».

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева, на данный момент привиты 27 тыс. 499 петербуржцев. Однако полный курс вакцинации прошли 4 тыс. 986 человек.

Кроме этого, Олег Эргашев поручил в кратчайшие сроки организовать вакцинацию от коронавируса силами выездных прививочных бригад городских поликлиник.

Отметим, что число больных с коронавирусом снизилось на 4,4% за прошедшую неделю. В целом, на амбулаторном и стационарном лечениях от коронавируса находятся более 67 тыс. человек.

Что касается коечного фонда, то свободными остаются 3 тыс. 346 мест для больных инфекцией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что для петербуржцев создали памятку для записи на вакцинацию от COVID.