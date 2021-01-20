Для петербуржцев создали памятку для записи на вакцинацию от COVID

Памятку для записи на вакцинацию от COVID разработали в Петербурге. Фото: "Здоровье петербуржца"/ВК

Памятку для записи на вакцинацию от COVID разработали в Петербурге. Фото: "Здоровье петербуржца"/ВК

В Санкт-Петербурге придумали удобную памятку, которая пригодится желающим записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Памятку разместили на странице портала «Здоровье петербуржца» в социальной сети «ВКонтакте». Чтобы записаться на антиковидную прививку, нужно зарегистрироваться на сайте gorzdrav.spb.ru. Затем на портале необходимо выбрать удобный по расположению пункт вакцинации, а также дату и время. После оформления записи, каждому пользователю присылают электронный номерок.

Кроме того, все желающие могут записаться на вакцинацию по телефону горячей линии портала «Здоровье петербуржца».

Также на странице «ВКонтакте» разместили опрос, в котором у петербуржцев поинтересовались, получилось ли записаться на вакцинацию через портал.

Большинство (56%) ответили, что они вовсе не планируют ставить прививку. Вторым по популярности оказался ответ «Нет, ничего не работает» — за него проголосовали 23% пользователей. И лишь 5% без проблем смогли записаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге установлен рекорд по числу вакцинаций против коронавируса.