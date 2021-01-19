В Петербурге установлен рекорд по числу вакцинаций против коронавируса

В понедельник в Северной столице поставлен новый рекорд по числу привитых горожан. Об этом сообщается в информационной справке, опубликованной городским правительством.

Так, накануне, 18 января, в городе было первично привито 2 328 человек, вторично — 570. Кроме того, город продолжит наращивать мощности пунктов вакцинации и увеличит их количество до 120.

Напомним, с начала пандемии в Петербурге вакцинировано 24 817 человек, из которых 4 537 полностью закончили цикл вакцинации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге решили не вводить паспорта вакцинации от коронавируса. По результатам прививки в Петербурге делается отметка в специальном сертификат, а на сайте госуслуг выдается документ с QR-кодом