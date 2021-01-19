В Петербурге решили не вводить паспорта вакцинации от коронавируса

В Петербурге не будут выдавать паспорта вакцинации от коронавируса, а также документы о наличии антител у переболевших горожан.

В аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева рассказали, что этот вопрос «в настоящее время не обсуждается». Как сообщил РБК, по результатам вакцинации в Петербурге делается отметка в прививочный сертификат, а на сайте госуслуг выдается документ с QR-кодом

Первым регионом в России, который будет выдавать специальные документы об антителах к коронавирусу, станет Башкирия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице ситуация с COVID станет ясной в течение трех недель.