В Петербурге ситуация с COVID станет ясной в течение трех недель

В Петербурге ситуация с COVID станет ясной в течение трех недель
Вероятность заразиться в общественных местах сейчас даже выше, чем в новогодние праздники. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В Санкт-Петербурге после новогодних праздников на 65% выросла заболеваемость коронавирусом. В Смольном уверяют, что развязка наступит в течение трех недель.

Так, за первую рабочую неделю после новогодних праздников, с 11 по 17 января, с коронавирусом к медикам обратились 21 473 человека. В ближайшие недели ситуация может осложниться, ведь люди начали возвращаться к работе и учебе после каникул и праздников.

Как сообщил межведомственный координационный совет по противодействию COVID-19, ближайшие три недели система здравоохранения должна быть наготове. Количество заражений снова может пойти в гору, несмотря на некоторые позитивные тенденции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге возросла заболеваемость ОРВИ. Основной проблемой по-прежнему остается коронавирус.

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