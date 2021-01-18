Роспотребнадзор: В Петербурге возросла заболеваемость ОРВИ

При появлении симптомов ОРВИ следует сразу же сдать тест на коронавирус. Фото: Pixabay

При появлении симптомов ОРВИ следует сразу же сдать тест на коронавирус. Фото: Pixabay

В Петербурге с начала прошлой недели зафиксирован рост заболеваемости гриппом и другими ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по городу.

«Заболеваемость при этом обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии, то есть это адено, риновирусы и другие респираторные вирусы», — говорится в сообщении.

При этом показатели находятся ниже эпидемического порога. Основной проблемой по-прежнему остается коронавирус.

С начала пандемии в городе зафиксировано 300 764 случая заражения коронавирусом, выздоровело 188 303 пациента, число смертельных исходов достигло 8 902.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в среднем по стране иммунитет к коронавирусной инфекции сформировался как минимум у 25% населения. Попова при этом добавила, что показатели могут меняться в зависимости от субъекта Российской Федерации.