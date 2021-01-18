Роспотребнадзор: 25% россиян имеют иммунитет к COVID-19

Роспотребнадзор: 25% россиян имеют иммунитет к COVID-19
Попова отметила, что среди детей дошкольного и младшего школьного возраста "удельный вес" защищенности от COVID-19 вдвое больше, чем у других категорий населения. Фото: Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в среднем по стране иммунитет к коронавирусной инфекции сформировался как минимум у 25% населения.

Попова при этом добавила, что показатели могут меняться в зависимости от субъекта Российской Федерации. Соответствующее исследование специалисты Роспотребнадзора проводили в 26 регионах, разделив на три этапа: июнь-июль, август-сентябрь и декабрь. За это время изучили данные 160 тысяч добровольцев.

Оказалось, что самыми защищенными от COVID-19 категориями населения являются детсадовцы и ученики начальной школы. Впереди ученых ждет четвертый этап исследований, в ходе которого оценят как постинфекционный, так и поствакцинальный иммунитет и степень его участия в формировании популяционного иммунитета к коронавирусу среди россиян.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что защитные маски придется носить даже тем, кто сделал прививку, пока не сформируется коллективный иммунитет.

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Роспотребнадзор: 25% россиян имеют иммунитет к COVID-19