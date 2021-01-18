Мурашко объяснил, при каких условиях могут отменить масочный режим

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко объяснил, что снять маски невозможно раньше, чем сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу.

По словам министра, даже спустя три недели после второй фазы вакцинации от коронавируса, когда иммунитет уже сформировался, носить защитную маску все равно необходимо. Это дает дополнительную защиту не только человеку, сделавшему прививку, но и окружающим, многие из которых, вполне вероятно, не вакцинированы. Кроме того, даже тот, успешно привился от коронавируса, может стать переносчиком инфекции, пообщавшись с зараженным.

Таким образом, масочный режим в России будет действовать до тех пор, пока у населения не сформируется популяционный иммунитет, передает слова Мурашко РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург придерживается иного мнения и советует людям с высоким уровнем антител не носить маски.