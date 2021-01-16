Гинцбург посоветовал не носить маски при высоком уровне антител к COVID

Гинцбург посоветовал не носить маски при высоком уровне антител к COVID
Ношение медицинских масок во время морозов приносит скорее вред, чем пользу. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Переболевшим коронавирусом людям с высоким уровнем вируснейтрализующих антител рекомендуется не носить маски. Об этом рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, ношение средств индивидуальной защиты при высоком уровне антител мешает поддерживанию нужного уровня защиты.

Как сообщили «РИА Новости», специалист отметил, если этот уровень не поддерживать, то через три-пять месяцев он начнет понижаться. Однако будут образовываться клетки памяти. Они при встрече с коронавирусом за 2–3 дня должны восстановить нужный уровень антител.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как правильно носить маски в мороз.

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Гинцбург посоветовал не носить маски при высоком уровне антител к COVID
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