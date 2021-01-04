Дерматолог рассказал, как правильно носить маски в мороз

Ношение маски в мороз негативно сказывается на состоянии кожи. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Ношение маски в мороз негативно сказывается на состоянии кожи. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Менять защитные маски в мороз нужно чаще, чем в теплое время года. Об этом рассказал врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Николай Арсентьев.

По его словам, каждые 30 минут следует давать лицу дышать. Специалист пояснил, что ношение маски зимой пагубно сказывается на состоянии кожи из-за эффекта парника и появления конденсата.

Как сообщили «РИА Новости», дерматолог посоветовал проконсультироваться с врачом при появлении проблем с кожей. И добавил, что покупать самостоятельно лосьоны или кремы не рекомендуется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что даже вакцинированные от COVID-19 должны носить маски.