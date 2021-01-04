Дерматолог рассказал, как правильно носить маски в мороз

Дерматолог рассказал, как правильно носить маски в мороз
Ношение маски в мороз негативно сказывается на состоянии кожи. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Менять защитные маски в мороз нужно чаще, чем в теплое время года. Об этом рассказал врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Николай Арсентьев.

По его словам, каждые 30 минут следует давать лицу дышать. Специалист пояснил, что ношение маски зимой пагубно сказывается на состоянии кожи из-за эффекта парника и появления конденсата.

Как сообщили «РИА Новости», дерматолог посоветовал проконсультироваться с врачом при появлении проблем с кожей. И добавил, что покупать самостоятельно лосьоны или кремы не рекомендуется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что даже вакцинированные от COVID-19 должны носить маски.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дерматолог медицинская маска мороз рекомендации


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дерматолог рассказал, как правильно носить маски в мороз
Последние слова умирающего от коронавируса пациента шокировали его родных
Эксперт рассказал, кому следует бояться утечки личных данных
На Съезжинской утром 19 спасателей тушили однушку
Мужчина отравился угарным газом во время квартирного пожара на Шаврова
С 4 января в Петербурге открываются бары и рестораны
Утром 4 января дороги Петербурга свободны от пробок
«Подмораживает». В Петербург возвращаются морозы