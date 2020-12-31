Эксперт заявил, что даже вакцинированные от COVID-19 должны носить маски

Вакцина не гарантирует 100%-ю защиту от заражения, поэтому следовать противоэпидемическим мерам необходимо даже людям с антителами. Фото: pixabay

Вакцина не гарантирует 100%-ю защиту от заражения, поэтому следовать противоэпидемическим мерам необходимо даже людям с антителами. Фото: pixabay

Проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой факультетской терапии №1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН и профессор Виктор Фомин объяснил, что носить защитные маски нужно даже тем, кто уже привился от коронавируса.

В четверг, 31 декабря, в эфире радио «Вести ФМ» специалисту задали вопрос, можно ли отказаться от ношения медицинской маски после первого этапа вакцинации от COVID-19. Фомин, отвечая, заявил, что даже после второго этапа прививки не стоит пренебрегать защитной маской.

По словам эксперта, никакая вакцина на гарантирует 100% защиты от заражения каким бы то ни было вирусом, поэтому противоэпидемические меры, в любом случае, носят общий характер. Ношение маски является первостепенной среди них, даже при подтвержденном наличии антител.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, при каких обстоятельствах носить маски нужно даже на улице.