В Роспотребнадзоре объяснили, когда на улице нужно носить маску

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на улице россиянам не обязательно постоянно носить маску. Она нужна лишь в общественных местах.

По словам Поповой, требование носить защитные маски в общественных местах никто не отменял. Она отметила, что требование было введено постановлением главного государственного санитарного врача, и его обязательно нужно соблюдать в помещениях, общественном транспорте и при уличных массовых мероприятиях. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что во всех остальных случаях граждане могут находиться без маски.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с новым штаммом коронавируса. В пресс-службе отметили, что во всех российских регионах организован сбор материала больных коронавирусом.