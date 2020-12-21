Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с новым штаммом коронавируса

Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с новым штаммом коронавируса
Ученые провели исследование. Фото: pixabay

Мутации нового коронавируса ожидаемы, однако они редко влияют на вирусную приспособленность. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

По данным специалистов, такие мутации вполне ожидаемы и почти не оказывают влияния на клиническую картину. В ведомстве также подчеркнули, что ситуация с выявленным в Великобритании новым штаммом остается на контроле Роспотребнадзора.

В пресс-службе отметили, что во всех регионах РФ организован сбор материала больных коронавирусом.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. 14 декабря в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса. Он характеризуется быстрым распространением, а также легче передается от человека к человеку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия прерывает авиасообщение с Великобританией с 22 декабря.

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