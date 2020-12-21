В ВОЗ оценили летальность нового штамма COVID

В ВОЗ оценили летальность нового штамма COVID
Новую мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Пока нет никаких данных о влиянии нового штамма коронавируса на смертность. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, указанный вирус, по данным ученых, кажется более заразным.

Как сообщили «РИА Новости», специалист подчеркнула, что странам нужно самостоятельно проанализировать ситуацию с мутацией новой болезни, оценить риски и принять решение об ограничении авиасообщения с Великобританией.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. 14 декабря в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса. Он характеризуется быстрым распространением, а также легче передается от человека к человеку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки на коронавирус проверили 437 тыс. человек. На сегодняшний день под наблюдением врачей остаются 629 889 человек.

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