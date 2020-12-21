В России провели более 86,3 млн тестов на коронавирус

На территории России за сутки сдали 437 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа.

Об этом стало известно в понедельник, 21 декабря. Согласно официальным данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день под наблюдением врачей остаются 629 889 человек.

С начала пандемии российские медики проверили на Covid-19 более 86,3 млн человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге провели почти 29 тыс. обследований на коронавирус. Врачи наблюдают за состоянием 1963 человек. Из них 9 находятся в обсерваторе, 1173 — на карантине из-за недавнего контакта с заболевшими, а 781 — на самоизоляции.