За сутки в Петербурге провели почти 29 тыс. обследований на коронавирус

За сутки в Петербурге провели почти 29 тыс. обследований на коронавирус
В Петербурге ежедневно проводятся обследования на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В Санкт-Петербурге ежедневно проводят тесты на наличие коронавирусной инфекции в организме. За последние сутки на коронавирус проверились 28 тыс. 925 человек.

Об этом стало известно в понедельник утром, 21 декабря. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, врачи наблюдают за состоянием 1963 человек. Из них 9 находятся в обсерваторе, 1173 — на карантине из-за недавнего контакта с заболевшими, а 781 — на самоизоляции.

Единая региональная справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, обработала еще 1696 вызовов, поступивших по номеру 122.

С начала октября петербургские волонтеры выполнили 3032 заявку. За тот же период 53 тыс.433 человека получили гуманитарную помощь. Кроме того, автоволонтеры вместе с медиками помогли пациентам получить медпомощь по 4932 адресам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Комздраве прокомментировали информацию о 27 свободных койках для пациентов с коронавирусом.

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