В Комздраве прокомментировали информацию о 27 свободных койках для пациентов с коронавирусом

Для пациентов с коронавирусом разворачивают койки. Фото: комитет по здравоохранению

Для пациентов с коронавирусом разворачивают койки. Фото: комитет по здравоохранению

Распространенная информация о 27 свободных койках, оставшихся в Петербурге для пациентов с коронавирусом, отражают количество коек для взрослых, заболевших на раннее утро, и не учитывают дальнейшие выписки.

Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга.

Коечную мощность для пациентов с коронавирусной инфекцией в ближайшее время хотят расширить.

Так, во вторник, 22 декабря, планируется ввести 8-й павильон в выставочном комплексе «Ленэкспо». Речь идет о 474 койках для больных средней тяжести.

Также ожидается решение Министерства здравоохранения России о разворачивании дополнительных коек в нескольких федеральных учреждениях.

В воскресенье, 20 декабря, появилась информация о том, что согласно данным еженедельного отчета Смольного по ситуации с коронавирусом в Петербурге, на данный момент заняты 10 504 койки, свободны — 27. Из общего количества госпитализированных 2 444 пациента находятся в тяжелом состоянии, 7 448 заняты среднетяжелыми больными, еще 612 койкомест занимают горожане с легкой формой коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за прошедшие семь дней госпитализировали абсолютно рекордное количество ковид-пациентов — на койках госпиталей оказались 6 139 петербуржцев.