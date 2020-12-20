Количество госпитализаций с COVID-19 за неделю в Петербурге достигло исторического максимума

Пандемия не желает сдаваться, несмотря на все меры властей. Фото: страница Мариинской больницы во "Вконтакте"

Пандемия не желает сдаваться, несмотря на все меры властей. Фото: страница Мариинской больницы во "Вконтакте"

По итогам минувшей недели, на больничные койки с подтвержденной коронавирусной инфекцией попали 6 139 жителей Северной столицы — это исторический максимум.

Как свидетельствует информационная справка по противодействию распространению COVID-19 в Петербурге, наибольший наплыв пациентов был замечен в начале недели, к концу темпы госпитализаций стали снижаться. Кроме того, в городе на 4% сократился прирост новых случаев заражения.

Между тем, в городе на Неве стартовала добровольная вакцинация от коронавируса. Пока она доступна только людям из групп риска, — медикам и педагогам. С 21 декабря начнут прививать социальных работников, а вскоре, по словам губернатора Александра Беглова, иммунизацию откроют для всех желающих.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург является лидером антирейтинга по коэффициенту заболеваемости ковидом на тысячу человек.